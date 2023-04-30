Красота по наследству: дочь звезды 90-х Власовой выросла сердцеедкой

Наталия Власова ранее пожаловалась поклонникам на непростые отношения с дочерью, 15-летней Пелагеей. Певица не стала скрывать, что ее наследница стала совершенно неуправляемой.

После таких заявлений матери Пелагея поспешила уехать к отцу Олегу Новикову в ОАЭ. Эта новость наделала немало шума в Сети. Многие фанаты звезды 90-х осудили поведение ее дочери, хотя и вынуждены были признать, что девица обладает не только характером, но и невероятно привлекательной внешностью, которую унаследовала от своей знаменитой родительницы.

Отметим, что в настоящее время Власова находится в больнице. Артистке стало плохо во время концерта, после чего ее срочно госпитализировали. Знаменитости сделали операцию на сердце. Согласно последним данным, состояние Наталии начало улучшаться, поэтому врачи планируют вывести ее из комы и отключить от аппарата ИВЛ.

Между тем некоторые поклонники не исключают, что именно поведение дочери и вызвало у исполнительницы хита «Я у твоих ног» столь серьезные проблемы со здоровьем.