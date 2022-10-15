Красота, от которой захватывает дух: как выглядит и чем занимается взрослая дочь Беллуччи и Касселя

Итальянская актриса Моника Беллуччи и знаменитый француз Венсан Кассель были одной из самых красивых пар шоу-бизнеса, пока не объявили о разводе в 2013 году. У бывших супругов две дочери – Дева и Леони, но именно к Деве сейчас приковано внимание общественности.

18-летняя Дева Кассель строит успешную карьеру в модельной бизнесе. Девушку часто сравнивают со знаменитой матерью, от которой она унаследовала свою яркую красоту.

Дева успела побывать на обложках модных журналов Vogue и Elle и поработать с Dolce & Gabbana.

Все в порядке у Девы и в личной жизни. Модель счастлива в отношениях с испанским манекенщиком Лукой Саландре и часто делится с подписчиками романтическими снимками.