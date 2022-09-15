Красота не спасла от краха: какая участь постигла парочку из «Голубой лагуны»

Приключенческая мелодрама о двух тинейджерах, оказавшихся на необитаемом острове, взволновала советских зрителей в 1980 году. В фильме «Голубая лагуна» была трогательно показана история первой любви и близости очень молодых людей. Подростки буквально засматривали до дыр видеокассету, передавая ее из рук в руки. За прошедшие 40 лет поклонники картины сами уже успели вырасти и воспитать собственных детей. Изменились и главные актеры ленты, которым прочили блестящую карьеру.

На съемках «Голубой лагуны» юная Брук Шилдс «засветилась» в возрасте 15 лет. Обложки журналов, модельный бизнес, работа в кино — звезда активно работает и до сих пор. Правда, высот в художественных картинах ей достичь не удалось, на счету Шилдс была даже антипремия «Золотая малина» как худшей актрисе. 57-летняя Брук не отчаивается, умело поддерживает свою красоту и довольствуется небольшими ролями.

А вот закрепиться в кино у ее партнера по молодежной мелодраме Кристофера Аткинса вовсе не получилось. Белокурый юноша, попавший в ленту с должности спасателя на пляже, решил штурмовать Голливуд количеством проектов. Но это привело лишь к званию худшего актера десятилетия. Потерпев крах и разочаровавшись в кинематографе, Аткинс занялся бизнесом: теперь 61-летний Кристофер управляет спортивной фирмой и пунктом проката рыболовных снастей.