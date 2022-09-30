Красота не спасла: болезнь отравила жизнь русской Катрин Денев

Вот уже тридцать лет актриса не появляется на экранах.

Наталью Сайко многие называли русской Катрин Денев и не только из-за яркой, запоминающейся внешности, но и из-за недюжинного актерского таланта. Наталье Ивановне всегда везло и на роли, и на партнеров: за свою творческую биографию она успела сыграть вместе с Леонидом Филатовым, Олегом Меньшиковым, Юрием Соломиным, Николаем Караченцовым и другими популярными коллегами по цеху.

Но с 1993 года актриса ушла из кино, а через несколько лет и из театра «Содружество актеров Таганки». Муж Сайко, бывший администратор Высоцкого Яков Безродный, тяжело заболел, и Наталья в буквальном смысле носила его на себе, обеспечивая уход.

Сейчас заслуженной артистке РСФСР Наталье Сайко 74 года, она живет практически отшельницей. После смерти мужа артистка осталась совсем одна: из-за перенесенной еще в юности тяжелой болезни (спазма маточных труб) она навсегда осталась лишена возможности иметь детей, а усыновить ребенка до последнего не соглашался ее супруг.

Несмотря на одиночество, Сайко считает, что живет неплохо и средств на жизнь ей хватает. Но пускать в эту жизнь кого-то еще актриса уже не собирается.