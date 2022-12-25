Красота испарилась: что стало с главной соперницей Жади за 20 лет (фото)

Бразильская многосерийная драма «Клон» смогла раскрыть каждого персонажа, и зрители прониклись историями даже антигероев.

Изначально соперница главной героини не понравилась поклонникам сериала. И все же с каждым новым эпизодом аудитория начинала сопереживать Ранье. Девушка действительно любила Саида, но он лишь использовал ее, чтобы манипулировать первой женой.

Актриса Нивея Стельман, сыгравшая роль конкурентки Жади, сильно полюбилась зрителям.

Даже спустя 20 лет после окончания сериала за ее жизнью продолжают следить.

Красавица с лучезарным взглядом теперь выглядит совершенно иначе. На одном из фото 47-летней артистки видно, что ее скулы заметно увеличились, а под глазами появились отеки. Хотя Нивея отрицает любые пластические операции, сложно не заметить изменившийся овал лица. Теперь в ней не разглядеть той привлекательной девушки.