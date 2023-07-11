Красота Александровой все-таки естественная: убедитесь в этом, взглянув на ее детское фото

Марина Александрова остается одной из самых привлекательных российских актрис. Звезду не раз подозревали в увлечении пластикой. И артистке всегда было что сказать на этот счет.

Актриса опровергает слухи о том, что ложилась под нож хирурга. Не так давно она в пух и прах раскритиковала свою внешность. Например, знаменитость отметила, что у нее «немодные» губы и делать их таковыми уже слишком поздно. Кроме того, брюнетка посетовала на то, что ее нос с годами «вытянулся».

Но тут же уточнила, что все равно не станет его «отрезать», потому что он любопытный.

Меж тем в социальных сетях знаменитости есть архивная фотография, которая красноречивее любых слов говорит о том, что красота Александровой все-таки естественная. На черном-белом снимке будущая звезда запечатлена совсем крохой, но привлекательные черты ее лица уже прослеживаются. Тогда интернет-пользователи были вынуждены признать, что со временем актриса почти не изменилась.