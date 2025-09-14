Меню
Красота — в простоте: Михалков объяснил гениальность «Брата 2» Балабанова 4 словами — это понимают далеко не все

14 сентября 2025 16:11
Великий режиссер по сей день ценит картину о Даниле Багрове.

Фильм «Брат 2» уже четверть века остается культовым для миллионов зрителей в России и странах СНГ. Его цитируют, пересматривают, а моральный облик Данилы Багрова примеряют на себя. Как оказалось, среди поклонников картины — и сам Никита Михалков, который не раз публично признавал талант Алексея Балабанова.

Еще несколько лет назад Михалков отмечал «великое качество» Балабанова как режиссера, особенно выделяя его умение работать с актерами:

«Он как-то так тихонько, как фишки переставлял, и все получалось. Как бы само собой».

Теперь же в трейлере документального фильма «Брат навсегда» Михалков дал еще более точную и лаконичную оценку. Всего четырьмя словами он раскрыл суть второй части дилогии:

«“Брат 2” — это попытка продекларировать собственное достоинство».

Этой фразой Михалков не только отдает дань уважения Балабанову, но и попадает в самую суть характера Данилы Багрова. Герой Сергея Бодрова в американской реальности действительно не теряет себя, а напротив — утверждает свою правду и моральный кодекс перед лицом чуждой системы.

«Картина стала культовой абсолютно», — добавляет Михалков, и с этим трудно спорить.

Документальный фильм «Брат навсегда», который выйдет 30 октября, обещает раскрыть закулисье съемок и показать уникальные архивы с Бодровым. И слова Михалкова — лишь один из многих голосов, подтверждающих: наследие Балабанова по-прежнему актуально, а его «попытка продекларировать достоинство» оказалась успешной на десятилетия вперед.

Ранее мы писали: Легендарная песня Михалкова в «Я шагаю по Москве» бесила советскую цензуру: заставили менять текст, и все из-за Израиля

Фото: Кадр из фильма «Брат 2» (2000)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
