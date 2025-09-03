Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Красный — хит сезона: попробуйте вспомнить 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)

Красный — хит сезона: попробуйте вспомнить 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)

3 сентября 2025 21:01
Красный — хит сезона: попробуйте вспомнить 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)

Костюмеры точно знали свое дело — образы получились яркие и эффектные.

Красный цвет в советском кино — это всегда больше, чем просто деталь костюма. Это символ — страсти, силы, энергии и яркой индивидуальности героини.

Режиссеры использовали его, чтобы выделить ключевых персонажей, создать настроение и навсегда врезать образ в память зрителя.

В этом тесте мы собрали кадры, где женщины в красном сыграли особенно запоминающиеся роли. Ваша задача — вспомнить названия картин.

Приготовьтесь проверить свою эрудицию и зрительную память. Возможно, некоторые образы будут не такими уж узнаваемыми, чем покажется на первый взгляд!

Ранее мы писали: Ответите на 5/5 вопросов — возьмите с полки пирожок: угадайте фильмы СССР по кадрам с выпечкой (тест)

Фото: Кадр из фильма «Вокзал для двоих» (1982)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Настоящих актеров узнают многие, а хвостатых? Вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с животными (тест) Настоящих актеров узнают многие, а хвостатых? Вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с животными (тест) Читать дальше 3 сентября 2025
Ответите на 5/5 вопросов — возьмите с полки пирожок: угадайте фильмы СССР по кадрам с выпечкой (тест) Ответите на 5/5 вопросов — возьмите с полки пирожок: угадайте фильмы СССР по кадрам с выпечкой (тест) Читать дальше 3 сентября 2025
Тест ко дню рождения Евгения Леонова: только знатоки ответят на 5/5 вопросов о его ролях Тест ко дню рождения Евгения Леонова: только знатоки ответят на 5/5 вопросов о его ролях Читать дальше 3 сентября 2025
«Эх ты, коза…»: кого из актрис СССР так назвал Михалков — знатоки «Что? Где? Когда?» поняли не сразу, а вы? (тест) «Эх ты, коза…»: кого из актрис СССР так назвал Михалков — знатоки «Что? Где? Когда?» поняли не сразу, а вы? (тест) Читать дальше 1 сентября 2025
«В каждом обществе есть свои отбросы»: только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов о школе по цитате (тест) «В каждом обществе есть свои отбросы»: только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов о школе по цитате (тест) Читать дальше 1 сентября 2025
Со скрипом мела и запахом хризантемы: настроиться на 1 сентября поможет наш «снова в школу тест» Со скрипом мела и запахом хризантемы: настроиться на 1 сентября поможет наш «снова в школу тест» Читать дальше 1 сентября 2025
Листья золотые, вянут все цветы: угадай по кадру осенние мульты (сложный тест по советской классике) Листья золотые, вянут все цветы: угадай по кадру осенние мульты (сложный тест по советской классике) Читать дальше 31 августа 2025
У вас не будет проблем с памятью до 99+ лет, если вы пройдете наш тест: что пропало из кадров советских фильмов У вас не будет проблем с памятью до 99+ лет, если вы пройдете наш тест: что пропало из кадров советских фильмов Читать дальше 31 августа 2025
Осенний марафон: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с туманом и желтой листвой (тест) Осенний марафон: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с туманом и желтой листвой (тест) Читать дальше 30 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше