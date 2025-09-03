Красный — хит сезона: попробуйте вспомнить 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)

Красный цвет в советском кино — это всегда больше, чем просто деталь костюма. Это символ — страсти, силы, энергии и яркой индивидуальности героини.

Режиссеры использовали его, чтобы выделить ключевых персонажей, создать настроение и навсегда врезать образ в память зрителя.

В этом тесте мы собрали кадры, где женщины в красном сыграли особенно запоминающиеся роли. Ваша задача — вспомнить названия картин.

Приготовьтесь проверить свою эрудицию и зрительную память. Возможно, некоторые образы будут не такими уж узнаваемыми, чем покажется на первый взгляд!

Ранее мы писали: Ответите на 5/5 вопросов — возьмите с полки пирожок: угадайте фильмы СССР по кадрам с выпечкой (тест)