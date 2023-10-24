Красную Шапочку должна была играть другая актриса: Поплавская получила роль случайно

Яна Поплавская прославилась на весь СССР благодаря детской сказке «Про Красную Шапочку». Артистка практически на следующий день после премьеры начала получать сотни писем от поклонников, а школьницы страны мечтали походить на нее. При этом в картину юная актриса попала совершенно случайно.

Дело в том, что Красную Шапочку должна была играть Татьяна Проценко. Девочка была утверждена на роль, но незадолго до начала съемок упала с велосипеда. Таня получила сотрясение мозга, и врачи запретили ей сниматься, поэтому создателям фильма срочно пришлось искать замену.

И их выбор остановился на 10-летней Поплавской. Сценаристы практически полностью переписали сценарий под новую артистку и начали снимать картину. Кастинг оказался удачным: детская лента сразу же стала культовой, а игру Поплавской оценила вся страна, что помогло ей построить карьеру в кино.