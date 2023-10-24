Красную Шапочку должна была играть другая актриса: Поплавская получила роль случайно
Любимый миллионами фильм мог выглядеть совсем иначе.
Яна Поплавская прославилась на весь СССР благодаря детской сказке «Про Красную Шапочку». Артистка практически на следующий день после премьеры начала получать сотни писем от поклонников, а школьницы страны мечтали походить на нее. При этом в картину юная актриса попала совершенно случайно.
Дело в том, что Красную Шапочку должна была играть Татьяна Проценко. Девочка была утверждена на роль, но незадолго до начала съемок упала с велосипеда. Таня получила сотрясение мозга, и врачи запретили ей сниматься, поэтому создателям фильма срочно пришлось искать замену.
И их выбор остановился на 10-летней Поплавской. Сценаристы практически полностью переписали сценарий под новую артистку и начали снимать картину. Кастинг оказался удачным: детская лента сразу же стала культовой, а игру Поплавской оценила вся страна, что помогло ей построить карьеру в кино.