Киноафиша Статьи Красноармейцы летят на Марс: задолго до Кэмерона и аниме в СССР сняли свою «Аэлиту»

27 февраля 2026 17:38
Этому фильму уже 102 года.

В 1924 году Яков Протазанов снял «Аэлиту» — первый в истории мирового кинематографа полнометражный фильм о космическом полёте. Вольная экранизация романа Алексея Толстого рассказывала об инженере Лосе, который ловит радиосигнал с Марса, строит интерпланетонеф и летит на красную планету. Там он встречает королеву Аэлиту, влюбляется в неё и помогает местным рабам поднять восстание против деспотичных Старших.

Но советская критика фильм не приняла. Слишком вычурно, слишком декадентски, слишком мало пролетарского строительства. Спасательным кругом стал финал, где всё происходящее оказывается сном Лося, а сам он понимает: не в мечтах надо витать, а настоящей работой заниматься. Но и это не помогло — «Аэлиту» обвинили в старомодности и бесполезности для рабочего класса.

Спустя 94 года Джеймс Кэмерон прочитал мангу Юкито Кисиро «Боевой ангел Алита» (на латинице названия почти идентичны с советской Аэлитой) и загорелся экранизацией. Купил права, зарегистрировал домен, договорился с автором. Но всё никак не мог приступить — в приоритете был «Проект 880», позже ставший «Аватаром». В итоге Кэмерон отдал режиссёрское кресло Роберту Родригесу, оставшись сценаристом и продюсером.

Фильм вышел в 2019 году и разделил зрителей на два лагеря. Для тех, кто не читал мангу, — зрелищный, но беззубый киберпанк для подростков, красивая картинка, отличные драки, но ванильные диалоги и поверхностный сюжет. Для поклонников оригинала — предательство всего, за что они любили «Алиту».

В манге действие происходит в XXVI веке на Земле после разрушительной войны. Общество разделено на жителей парящего города Салема и обитателей Свалки — гигантской помойки внизу. Люди здесь — сплошь киборги, выживание — ежедневная борьба, солнце почти не видно из-за выбросов заводов, а на улицах опасно появиться без имплантов: охотники за органами не дремлют.

В фильме Свалка превратилась в уютный городок со светлыми улочками, аккуратными магазинами и свежими апельсинами. Люди улыбаются, рожают детей, открывают бизнес. Депрессивный мир Кисиро, державшийся на трёх китах: антиутопии, постапокалипсисе и запредельной жестокости, в экранизации стал позитивным и безопасным.

Ультранасилие, всегда бывшее частью стиля, ушло вместе с рейтингом PG-13. Алита кромсает киборгов, но люди умирают за кадром.

Советская «Аэлита» мечтала о космосе и революции, американская «Алита» — о киберпанке без жестокости, а аниме-версия 1993 года так и осталась незаконченной OVA, которую сам Кисиро критиковал за отход от оригинала.

Удивительно, что так или иначе истории Алиты и Аэлиты похожи: везде во главе стоят истории людей с низов, пытающихся бороться с угнетателями.

Фото: Кадр из фильма «Алита: Боевой ангел» (2018), «Аэлита» (1924), аниме «Алита» (1990)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
