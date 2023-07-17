Красивы в любом возрасте: лишь трем знакам Зодиака среди женщин можно не бояться старости

В чем заключается секрет вечной молодости? Многие женщины хотели бы разгадать его, но, похоже, он известен лишь избранным. Наверняка у каждого человека есть знакомая, которая практически не меняется с годами, остается такой же красивой, подтянутой, энергичной, как в юности. Астрологи считают, что такие счастливицы чаще всего появляются на свет под определенными знаками зодиака. Рассказываем, для кого возраст - не помеха цветущему внешнему виду.

Рак

Представительницы водного знака могут похвастаться врожденными красотой и грацией. Девушка-Рак - создание хрупкое, изящное, нежное, как будто сошедшее с полотен гениальных живописцев. Она всегда притягивает к себе взоры окружающих, но постоянное восхищение и комплименты ничуть не портят ее характер.

С годами уроженка этого знака становится лишь привлекательнее.

Она не стремится выглядеть моложе своего возраста, а находит способы подчеркнуть свои достоинства с помощью одежды, прически, макияжа и т.д. Женщина-Рак не забывает о правильном питании, режиме дня, уходе за собой, которые способствуют продлению молодости.

Весы

Женщины, рожденные под знаком Весов, до определенного момента сомневаются в своей привлекательности. Помните, как в фильме “Отпуск по обмену” сценарист говорил героине Кейт Уинслет: “В фильмах всегда есть главная героиня и есть ее подружка. Вы, я знаю, главная героиня, но почему-то ведете себя как ее подруга”? Вот и дама этого знака до поры до времени ведет себя так же.

Но в определенный момент представительница воздушной стихии понимает - настало время действовать.

Она покупает себе стильную одежду, начинает ухаживать за собой не потому, что так надо, а с удовольствием. С возрастом женщина-Весы по-настоящему расцветает, и окружающим остается лишь восхищаться ее метаморфозами.

Козерог

Девушка-Козерог известна своей целеустремленностью. Она ставит перед собой конкретные цели и добивается их. Нередко уроженка земного знака делает акцент на своих внутренних качествах, не замечая, что очень хороша собой внешне. Понимание того, насколько она привлекательна, приходит к женщине-Козерогу не сразу, а спустя некоторое время.

С годами представительницы знака становятся еще лучше, как благородное вино.

Дама-Козерог осознает, что ей доставляет особенное удовольствие не только работа, но и уход за собой. Она с радостью посещает косметолога, ходит в спортклуб, придерживается здорового образа жизни и правильного питания.