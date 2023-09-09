Красиво стареет: как сейчас выглядит лучшая Джейн Эйр, о которой все забыли

Роман «Джейн Эйр» имеет множество экранизаций, но больше всего зрители полюбили версию 1983 года от телеканала BBC. Главную роль в сериале сыграла неповторимая Зила Кларк. Премьера проекта подарила ей всемирную известность, но длилась она не так уж долго.

Наиболее активно карьера звезды развивалась в 80-е, а уже в 90-х она практически перестала сниматься в кино и ушла работать на радио. Режиссеры не жаловали артистку именно потому, что та не смогла выйти из образа героини культового романа Шарлотты Бронте. Вскоре о талантливой актрисе все забыли.

Знаменитость сильно переживала из-за того, что ее надежды на большой успех в профессии так и не оправдались. Она верила, что роль бедной сиротки поможет ей стать востребованной, но все оказалось ровно наоборот. Съемки в популярной постановке поставили крест на будущем в кинематографе.

Сегодня лучшей Джейн Эйр 69 лет. Надо отдать Кларк должное — она красиво стареет. Все свободное время Зила проводит с семьей. Вместе с мужем она поселилась в небольшом доме в Лондоне.