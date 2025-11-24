Меню
«Красиво, как в Театре сатиры»: тест покажет, понимаете ли вы шутки и отсылки в фильмах Рязанова

24 ноября 2025 15:13
Ответьте на 5 вопросов и узнайте, насколько вы внимательный зритель.

18 ноября – день рождения Эльдара Рязанова, прекрасный повод снова окунуться в его фильмы. Кажется, мы знаем их наизусть, но так ли это?

Рязанов был большим выдумщиком и любил прятать в своих картинах шутки, отсылки и всякое такое, что сегодня мы называем «пасхалками». Это могла быть забавная фамилия в титрах, едва заметная деталь в кадре или ироничная цитата, понятная лишь самым внимательным.

Так что пора выйти за рамки известных цитат и сюжетных поворотов, а заодно проверить, насколько вы внимательный зритель. Готовы ли вы заметить спрятанные режиссером мелочи, которые делают его фильмы такими многогранными?

Давайте проверим, понимаете ли вы эти остроумные «приветы» от самого мастера. Желаем удачи!

Фото: Кадр из фильма «Гараж » (1979)
