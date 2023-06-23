Красивее матери в сто раз: дочери Ирины Пеговой повезло с генетикой (фото)

Ирина Пегова никогда не входила в ранг красавиц-актрис. Звезда серила «Пищеблок» обладает миловидной внешностью, но широкое лицо и лишний вес всегда делали из нее «тетку».

А вот дочери Пеговой несказанно повезло с генами. Она взяла от родителей самое лучшее и выросла невероятной красоткой. У Татьяны шикарные волосы, светлые глаза и лучезарная улыбка. Такая девушка разобьет немало мужских сердец. Подписчики звезды признали, что дочь в разы эффектнее своей матери.

«Таня с каждым днем краше», «Глаза бездонные», «Дочь очень похожа на папу»,

— высказались восхищенные интернет-пользователи.

Татьяна родилась в браке Ирины Пеговой с актером Дмитрием Орловым. Он известен по культовым фильмам «Брат-2» и «Сестры». Звезда боевиков является единственным официальным мужем Пеговой. Они прожили вместе несколько лет, но в итоге отношения разрушила измена Орлова. Об этом рассказывала сама Ирина. Их развод сопровождался грандиозным скандалом, но спустя время экс-супруги наладили общение ради дочери.