Красивее Гузеевой, миловиднее Варлей: вот на кого похожа идеальная советская кинозвезда

Советское кино занимает особое место в сердцах тех, кто хотя бы раз смотрел фильмы Данелии, Рязанова или Гайдая. Это особая атмосфера, особый сюжет и теплое сердечное исполнение, которые остаются в душе навсегда. Этим и решил (в хорошем смысле) воспользоваться телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция», когда сотворил коллаборацию с иллюстратором Лерой Кирьяковой.

Что они сделали? Собрали идеальную эталонную героиню кино СССР из актрис и ролей того времени. Получилось настоящее волшебство, «сшитое» из частей. И вот кого олицетворяет собой эта самая героиня.

Прическу «стащили» у Натальи Варлей из «Кавказской пленницы», глаза прихватили у Ларисы Гузеевой, вернее, у ее героини из «Жестокого романса», губы и нос — у Аленушки из «Чародеев», которую сыграла Александра Яковлева. Ну и как же без всесоюзной красавицы Людмилы Гурченко с ее звездной ролью в «Карнавальной ночи»? У ее героини позаимствовали наряд.

Получилась невероятная и очень ностальгическая красотка, которая сочетает в себе все то теплое и доброе, что мы помним о советском кино.