Красивая жизнь закончилась: что стало с популярной группой «Банд'Эрос»

Песни группы «Банд’Эрос» известны и любимы всей страной. А вот как сложилась жизнь участников первого, «золотого» состава, знают только настоящие фанаты.

Основателем «Банд’Эрос» стал известный на тот момент МС Кирилл Петров (Батишта). Пока популярность группы была на пике, Кирилл грелся в лучах славы. Но, как только ее известность начала идти на спад, Батишта принял решение уйти и начать сольную карьеру.

Поклонники считают, что успех «Банд’Эрос» в первую очередь связан с наличием в коллективе красавицы Рады. К сожалению, Родика Змихновская (это настоящее имя певицы) одной из первых покинула группу. А в 2017-м стало известно, что она умерла от кровоизлияния в мозг.

Игорь Бурнышев, он же Гарик Burito — единственный член первого состава группы, кто сумел остаться на волне успеха после ухода из нее. Сейчас он и его группа Burito — это популярный музыкальный коллектив.

Наталья Ибадин (Наташа), напротив, стала известна и популярна еще до прихода в группу. Получив хорошее музыкальное образование, она выступала на одной сцене с такими звездами нашей эстрады, как Алсу, Валерий Леонтьев, Валерий Меладзе и с другими. Сейчас она последняя из тех, кто основал «Банд’Эрос» в 2005 году, но до сих пор находится в составе коллектива.

А вот Татьяне Миловидовой не повезло: когда она пришла в группу, та уже находилась на закате своей популярности, поэтому надолго Таня там не задержалась.