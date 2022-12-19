«Красивая пожилая женщина»: принц Гарри рассекретил постыдную интимную связь
Он всегда предпочитал дам постарше.
Принц Гарри написал мемуары, которые скоро будут опубликованы. В этих откровениях герцог Сассекский рассказал об интимных подробностях своей жизни, уже вызвавших резонанс.
Гарри поведал, что он впервые занимался сексом «с красивой пожилой женщиной» в «сельской местности», когда был подростком. Публика тут же начала гадать, кто же та счастливица, с которой принц впервые в жизни разделил ложе.
По слухам, взявшимся из ниоткуда, ей стала британская актриса Элизабет Херли, известная по сериалам «Члены королевской семьи» и «Сплетница». Несколько лет назад звезда являлась владелицей фермерского дома в Глостершире рядом с Бирмингемом. Именно здесь Гарри якобы и стал мужчиной. Херли владела фермой с 2002 года, а принцу на тот момент как раз исполнилось 18 лет. Как считают поклонники, пазл отлично складывается.
Однако сама артистка категорически отрицает эти слухи, как пишет издание Tmz.
«Нет, это была не я, я не виновата!» — прокомментировала звезда.