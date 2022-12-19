«Красивая пожилая женщина»: принц Гарри рассекретил постыдную интимную связь

Принц Гарри написал мемуары, которые скоро будут опубликованы. В этих откровениях герцог Сассекский рассказал об интимных подробностях своей жизни, уже вызвавших резонанс.

Гарри поведал, что он впервые занимался сексом «с красивой пожилой женщиной» в «сельской местности», когда был подростком. Публика тут же начала гадать, кто же та счастливица, с которой принц впервые в жизни разделил ложе.

По слухам, взявшимся из ниоткуда, ей стала британская актриса Элизабет Херли, известная по сериалам «Члены королевской семьи» и «Сплетница». Несколько лет назад звезда являлась владелицей фермерского дома в Глостершире рядом с Бирмингемом. Именно здесь Гарри якобы и стал мужчиной. Херли владела фермой с 2002 года, а принцу на тот момент как раз исполнилось 18 лет. Как считают поклонники, пазл отлично складывается.

Однако сама артистка категорически отрицает эти слухи, как пишет издание Tmz.