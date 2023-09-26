«Красивая песня»: никогда не догадаетесь, какой советский шлягер обожают американцы

Песню «Подмосковные вечера» знает в России каждый. Оказалось, этот советский хит так же обожают иностранцы. Лиричная мелодия напоминает им о загадочной русской душе.

Композицию написали Василий Соловьев-Седой и Михаил Матусовский. Авторам дали задание сочинить песню, которую будут включать фоном на документальных кадрах со спортивных баз Подмосковья в фильме о Спартакиаде. Когда результат услышал певец Владимир Трошин, он уговорил создателей доверить исполнение именно ему.

Лиричное исполнение так понравилось авторам, что песню решили записать на радио — так о ней узнала вся страна. Слушатели просто засыпали письмами с просьбой снова поставить ее в эфир.

«Подмосковные вечера» стали музыкальным символом столицы и всей России. Сегодня это одна из самых узнаваемых советских мелодий в мире. Ее перевели на десятки языков, а аранжировки для композиции создавали самые разные артисты: от Поля Мориа до британских рокеров Deep Purple.