Красивая, но такая грустная: повзрослевшая дочь Киркорова оказалась в центре внимания (фото)

Филипп Киркоров никогда не скрывал своих наследников от внимания публики. Артист регулярно рассказывает, как проходит жизнь Аллы-Виктории и Мартина, а не так давно опубликовал трогательное поздравление в честь 12-летия девочки.

В ролике музыкант поделился кадрами из жизни дочери и записал специальную композицию в честь праздника. И поклонники не смогли пройти мимо трогательной записи. В комментариях они поздравили именинницу и отметили, что с годами Алла-Виктория выглядит все красивее. При этом на многих снимках ее отличает грусть в глазах.

«Красивая девочка, но в глазах всегда грусть!», «Такая маленькая, а уже грустная», «Алла-Виктория никогда не улыбается», — пишут пользователи Сети.

Фанаты предположили: именно Филипп Киркоров стал причиной тоски его наследников. С детства они находятся под пристальным вниманием миллионов, что не может не сказываться на характерах детей.