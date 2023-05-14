Красивая, но слишком худая: звезда «Мажора» ошарашила фанатов смелым фото

Любовь Аксенова заняла свое место среди самых талантливых и вместе с тем привлекательных актрис российского кино. Внешность звездной блондинки соответствует стандартам красоты, но от хейта ее это не уберегло.

Артистка активна в социальных сетях, где не стесняется выкладывать свои пикантные фотографии. Аксенова — обладательница стройной фигуры, но, как полагают интернет-пользователи, знаменитости не помешало бы обзавестись более пышными формами.

Одним смелым фото, сделанным во время пляжного отдыха, Любовь ошарашила народ. Поскольку звезда «Мажора» позировала перед камерой в бикини, то подписчики смогли увидеть ее во всей красе. И тут многие пришли к выводу, что Аксенова красивая, но слишком худая.