Красивая, но несчастная: как выглядит внучка Немоляевой, которая никак не может найти мужа
Бабушка обеспокоена личной жизнью девушки.
Светлана Немоляева стала родоначальницей целой актерской династии. Ее сын Александр Лазарев выбрал актерскую стезю. По стопам звездной семьи пошла и внучка Полина Лазарева. С 2010 года барышня играет в театре имени Маяковского, также ее можно увидеть в картинах «Екатерина», «Дипломат», «Скажи правду» и «Фантом».
У Немоляевой близкие отношения с Полиной. Бабушка души не чает в своей внучке и с радостью делится ее успехами. Знаменитые родственницы часто выступают на одной сцене, и работа нисколько не вредит их тесной связи. Правда, у звезды «Служебного романа» есть весомый повод для беспокойства.
В свои 33 года привлекательная брюнетка все еще не замужем. Светлана Немоляева сетует в интервью, что у ее Полиночки до сих пор нет жениха. Артистка считает, что всему виной высокие стандарты девушки, ведь с детства у нее перед глазами были примеры идеальных мужчин — дед-красавец и не менее яркий и талантливый папа.