Красивая, но несчастная: как выглядит внучка Немоляевой, которая никак не может найти мужа

Светлана Немоляева стала родоначальницей целой актерской династии. Ее сын Александр Лазарев выбрал актерскую стезю. По стопам звездной семьи пошла и внучка Полина Лазарева. С 2010 года барышня играет в театре имени Маяковского, также ее можно увидеть в картинах «Екатерина», «Дипломат», «Скажи правду» и «Фантом».

У Немоляевой близкие отношения с Полиной. Бабушка души не чает в своей внучке и с радостью делится ее успехами. Знаменитые родственницы часто выступают на одной сцене, и работа нисколько не вредит их тесной связи. Правда, у звезды «Служебного романа» есть весомый повод для беспокойства.

В свои 33 года привлекательная брюнетка все еще не замужем. Светлана Немоляева сетует в интервью, что у ее Полиночки до сих пор нет жениха. Артистка считает, что всему виной высокие стандарты девушки, ведь с детства у нее перед глазами были примеры идеальных мужчин — дед-красавец и не менее яркий и талантливый папа.