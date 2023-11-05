«Красивая»: Киркоров глазам не поверил, увидев невесту 11-летнего сына

Концерт Филиппа Киркорова в Сочи неожиданно превратился в смотрины. Музыкант ошарашил публику заявлением о невесте для своего единственного и любимого сына Мартина.

Поп-король отечественной эстрады бурно отреагировал на появление перед собой маленькой поклонницы. Очаровательная девочка с двумя хвостиками преподнесла знаменитости его портрет, который, судя по всему, написала сама.

Оказалось, что малышка мечтает познакомиться с детьми Филиппа Бедросовича. И певец тут же решил, что это судьба. Артист посчитал, что в будущем смелая фанатка станет женой его отпрыска.

«Какая невеста красивая», — заявил он на глазах у изумленных зрителей. А после попросил показаться свою будущую сватью. Увидев ее, исполнитель остался доволен. «Хороша», — подытожил он. Что же думает 11-летний звездный наследник по поводу того, что его личная жизнь уже устроена, остается только гадать.