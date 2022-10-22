Красивая и подлая: какой страшный удар нанесла Хюррем-султан своему родному сыну

В сериале «Великолепный век» показано соперничество сыновей Хюррем – Селима и Баязида. Хюррем-султан надеялась, что повзрослев, братья смогут примириться, но ее мечтам не суждено было сбыться. Близость Баязида с Мустафой и кончина Мехмета лишь усугубили их вражду.

Поклонники «Великолепного века» отметили, что Хюррем явно благоволит Селиму. Ведь Хюррем понимала, что Сулейман негативно настроен к Баязиду – из-за его неповиновения и дружбы с опальным Мустафой. Селим при этом был куда хитрее брата – он не бунтовал и не перечил султану.

Хюррем дважды предала Баязида. Рану, бывшую фаворитку Баязида, Хюррем сделала крайней в гибели Хуриджихан, возлюбленной его сына. Баязид лишился и матери своих детей, и любимой женщины. А дело в том, что Хюррем пыталась выгородить Нурбану, которая сдерживала ее любимчика Селима от неоправданных поступков.