Красива не по годам: не верится, что матери Анны Якуниной уже 77 лет (фото)

Перед глазами Анны Якуниной есть достойный пример для подражания. Актриса гордится своей мамой Ольгой Великановой, широко известной в театральных кругах.

С 1973 года знаменитость занимает должность режиссера драмтеатра им. Станиславского. При этом она находит время для преподавания. В свои 77 лет родительница звезды «Склифосовского» полна энергии и желания работать.

Недавно Якунина опубликовала в социальных сетях новый снимок с мамой. Пост был посвящен дню рождения Великановой. Ольге Владимировне исполнилось 77 лет. Анна похвалила именинницу за то, что, несмотря на прожитые годы, она остается любознательной и активной. А подписчики добавили к этим качествам еще и потрясающую красоту.