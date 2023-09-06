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Красива не по годам: не верится, что матери Анны Якуниной уже 77 лет (фото)

6 сентября 2023 17:45
Красива не по годам: не верится, что матери Анны Якуниной уже 77 лет (фото)

С генетикой повезло.

Перед глазами Анны Якуниной есть достойный пример для подражания. Актриса гордится своей мамой Ольгой Великановой, широко известной в театральных кругах.

С 1973 года знаменитость занимает должность режиссера драмтеатра им. Станиславского. При этом она находит время для преподавания. В свои 77 лет родительница звезды «Склифосовского» полна энергии и желания работать.

Недавно Якунина опубликовала в социальных сетях новый снимок с мамой. Пост был посвящен дню рождения Великановой. Ольге Владимировне исполнилось 77 лет. Анна похвалила именинницу за то, что, несмотря на прожитые годы, она остается любознательной и активной. А подписчики добавили к этим качествам еще и потрясающую красоту.

«Для своего возраста она безумно красивая! Да и вовсе не выглядит на свой возраст!» — заметил один из фолловеров Якуниной в комментариях.

Красива не по годам: не верится, что матери Анны Якуниной уже 77 лет (фото)
Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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