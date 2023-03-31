Красива до безумия: только посмотрите на юную Жанну Аркадьевну из «Моей прекрасной няни»

Ольга Прокофьева останется для многих Жанной Аркадьевной из ситкома «Моя прекрасная няня». Актриса, которая в этом году отметит 60-летие, начала карьеру в 1981 году и тогда была еще прекраснее, чем сейчас.

18-летняя студентка ГИТИСа дебютировала в Театре имени Маяковского. В спектакле «Жизнь Клима Самгина» режиссера Андрея Гончарова она сыграла Лидию Варавку. Хрупкая и большеглазая шатенка с мечтательным взглядом: юная Прокофьева — это само совершенство на кадрах из телеспектакля, вышедшего на DVD в 1986 году. Зеленое платье и белый фартук подчеркивают бледность кожи, на лице — то ли девичий румянец, то ли легкий грим, делающий глаза еще более выразительными.

Первое появление актрисы на экране произвело на поклонников неизгладимое впечатление. Внешне артистка выгодно отличается от героини произведения Горького. Но фанаты сходятся во мнении, что это если не лучшее, то точно самое притягательное сценическое воплощение Лиды.