«Красив даже стариком»: 86-летний Сундуков из «Три плюс два» восхитил россиян

Геннадий Нилов запомнился советскому зрителю по роли физика Степана Сундукова в комедии «Три плюс два». Миллионы зрителей были в восторге от его персонажа и осыпали комплиментами его талант, однако роль в фильме Генриха Оганесяна стала самой яркой в карьере артиста.

Так, после лирической комедии он принял участие в «Третьей молодости» и, например, в «Продавце воздуха». Работы артиста высоко оценивались советской прессой, но этим фильмам так и не удалось стать такими же популярными. С годами же Нилов все меньше и меньше появлялся на экранах и на сцене, а в 1993 году был уволен в связи с сокращением штата. После этого артист так и не вернулся на съемочную площадку.

Сегодня Геннадий Нилов живет в загородном доме недалеко от Санкт-Петербурга. Он не отгораживается от публики и принимает участие в документальных лентах, посвященных знаменитому фильму или киноиндустрии того времени. Артист активно идет на контакт и, как отмечают фанаты, даже в 86 лет выглядит привлекательным и харизматичным, как и на пике своей карьеры.