Смотрите фильмы за 1
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Краше отца в лучшие годы: сложно не влюбиться в сына Фары из «Бригады»

Краше отца в лучшие годы: сложно не влюбиться в сына Фары из «Бригады»

18 декабря 2022 06:15
Краше отца в лучшие годы: сложно не влюбиться в сына Фары из «Бригады»

Сын бандита точно станет похитителем женских сердец.

Сериал «Бригада» приоткрыл завесу тайны о жизни преступников в 90-е годы. Некоторые зрители упрекнули его в излишней романтизации криминальных авторитетов, ведь на главные роли были выбраны самые именитые красавцы.

Колоритный актер Фархад Махмудов сыграл Фару, армейского товарища Саши Белого. Юноша обладал привлекательной восточной внешностью. Густые брови и темные карие глаза сводили с ума буквально всех зрительниц.

Артист не оставался без внимания поклонниц, и одна из них подарила ему сына Искандера.

Мальчик подрос и стал сильно походить на папу. У молодого человека длинные каштановые волосы и чарующий взгляд.

Искандер — начинающий актер, которому предрекают еще больший успех, чем у его знаменитого отца. Сын выглядит на экране гораздо фактурнее и точно привлечет много женского внимания.

Краше отца в лучшие годы: сложно не влюбиться в сына Фары из «Бригады»
Фото: соцсети, кадр из сериала "Бригада" (2002)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
4 комментария
Related video