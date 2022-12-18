Краше отца в лучшие годы: сложно не влюбиться в сына Фары из «Бригады»

Сериал «Бригада» приоткрыл завесу тайны о жизни преступников в 90-е годы. Некоторые зрители упрекнули его в излишней романтизации криминальных авторитетов, ведь на главные роли были выбраны самые именитые красавцы.

Колоритный актер Фархад Махмудов сыграл Фару, армейского товарища Саши Белого. Юноша обладал привлекательной восточной внешностью. Густые брови и темные карие глаза сводили с ума буквально всех зрительниц.

Артист не оставался без внимания поклонниц, и одна из них подарила ему сына Искандера.

Мальчик подрос и стал сильно походить на папу. У молодого человека длинные каштановые волосы и чарующий взгляд.

Искандер — начинающий актер, которому предрекают еще больший успех, чем у его знаменитого отца. Сын выглядит на экране гораздо фактурнее и точно привлечет много женского внимания.