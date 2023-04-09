Красавицы расплатились карьерой за любовь к злому гению СССР

Порой отношения обходятся людям слишком дорого и приводят к личному краху. Это произошло с пассиями советского актера и режиссера Владимира Басова, который сломал карьеры любимых женщин. Трудно поверить, что этот талантливый и харизматичный артист оказался разрушителем судеб.

Первой жертвой Дуремара стала молодая актриса Роза Макагонова. Она была женой Басова и снималась в его фильмах, которые обеспечили ей популярность. Сначала все шло отлично, но со временем муж стал проявлять свой жесткий деспотичный характер. Брак продержался восемь лет, после чего Роза не выдержала и ушла от тирана. Однако ее карьера в дальнейшем не сложилась — этому активно поспособствовал бывший «любящий» супруг.

Следующей пассией Басова стала признанная красавица советского кино Наталья Фатеева. Артист мучил и ее. Он ревновал Наталью к каждому столбу, а еще он не мог вынести ее востребованности в профессии. Супруги развелись, и Басов сделал все возможное, чтобы больше Фатеевой не давали роли.

Актриса Валентина Титова стала третьей женой режиссера. Басов видел в ней только домохозяйку и обслугу. После 14 лет несчастливого брака Титова подала на развод. Ее карьера так и не сложилась — нетрудно догадаться почему.