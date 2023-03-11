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Красавицу отпустили на съемки под расписку: ее содержимое повергнет вас в шок

11 марта 2023 20:00
Красавицу отпустили на съемки под расписку: ее содержимое повергнет вас в шок

Режиссер не сдержал свое обещание.

Некоторые актеры попадают в индустрию кино совершенно случайно, не имея при этом театрального образования или связей. Таким образом на больших экранах появилась и Светлана Тома.

В юности ее заприметил помощник Эмиля Лотяну. На своих первых пробах девушка с восточной внешностью сразу поразила режиссера, и он предложил ей роль. Однако родители красавицы не хотели отпускать дочь с незнакомцем. К тому же мать и отец сомневались в чистоте намерений мужчины. И, как оказалось позже, не зря.

Эмиль написал расписку, чтобы успокоить родных начинающей актрисы, и пообещал им, что вернет их ребенка в целости и сохранности. Впрочем, письменное заявление никак не помогло. После съемок фильма папа и мама Светланы узнали, что между их дочерью и взрослым режиссером закрутился бурный роман. Но избранник девушки часто ей изменял и тем самым ранил ее нежное сердце. В конце концов пара все-таки распалась.

Фото: Кадр из фильма «Табор уходит в небо», 1976
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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