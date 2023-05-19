Красавицу-модель из мести облил кислотой бывший: спасли ли ее 300 операций

Кэти Пайпер с детства мечтала стать знаменитой. Так и получилось, но свою славу эффектная блондинка обрела после жуткой трагедии.

Амбициозная красавица-модель отправилась в Лондон, чтобы построить головокружительную карьеру. Дела Кэти шли в гору: продюсеры обращали внимание на молодую и привлекательную Пайпер. Но в 2008 году все изменилось.

Кэти шла по улице, как вдруг незнакомец облил ее серной кислотой. Преступником оказался друг ее экс-возлюбленного Дэниела Линча, решившего отомстить девушке. Их обоих приговорили к пожизненному сроку.

Пайпер провела в коме почти две недели. Она ослепла на левый глаз и перенесла 300 операций, чтобы хоть немного восстановить свою внешность. Первое время блондинка отказывалась смотреть на себя в зеркало, но желание жить полноценной жизнью взяло верх. Кэти не только научилась принимать новую себя, но и занялась благотворительностью, чтобы помогать людям, пострадавшим от ожоговых травм.

Вопреки всему, карьера Пайпер удалась: она пишет книги, сотрудничает с известным брендами, работает на телевидении. Нашла Кэти счастье и в личной жизни. В 2015 году знаменитость вышла замуж и теперь воспитывает с супругом двух дочерей.