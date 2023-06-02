Красавицу Ларису Вербицкую из «Доброго утра» не узнать: годы ее не пощадили

В 90-е Лариса Вербицкая была одной из любимых телеведущих. Россиянам нравились ее деликатная подача и благородная внешность. Однако сегодня о Вербицкой почти ничего не слышно. Как выглядит ведущая теперь?

Лариса Викторовна ушла с телевидения в 2014 году. Она «переключилась» на другую сферу и стала вице-президентом Лиги профессиональных имиджмейкеров. Также у Вербицкой есть свой YouTube-канал, на котором она делится секретами красоты. Время от времени ведущая берет интервью у интересных персон. Вербицкая является поклонницей косметологии и новейших технологий. В своем микроблоге она часто рассказывает о последних изобретениях в мире бьюти-индустрии.

Сегодня Ларисе Викторовне 63 года. Вербицкая всячески молодится, но все же свой истинный возраст ей не скрыть. Теперь она уже не та безупречная леди, какой была раньше. Ведущая поправилась, ее лицо слегка заплыло, и появились намеки на второй подбородок. Также во взгляде Вербицкой читается усталость.