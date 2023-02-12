Красавицу из культового сериала 90-х не узнать: во всем виноват лишний вес (фото)

Эрика Элиниак обзавелась армией преданных поклонников, снимаясь в сериале «Спасатели Малибу». Актриса была одной из тех красавиц, которые заставляли мужчин прильнуть к экранам, но теперь от ее очарования ничего не осталось.

Жизнь и карьера артистки наверняка сложились бы иначе, если бы она не вышла замуж за Филипа Голью. Этот брак не был счастливым, что послужило причиной для депрессии знаменитости. На фоне переживаний Элиниак начала стремительно набирать вес, из-за чего лишилась былой сексуальности.

Актриса упорно пытается вернуть себе былую форму — она то худеет, то снова поправляется. Такие метаморфозы не лучшим образом сказались на груди 53-летней Эрики, а ведь именно пышный бюст когда-то был ее главной визитной карточкой.

Что же касается личной жизни, то Элиниак удалось забыть прошлые отношения. Впоследствии она вышла замуж во второй раз и подарила мужу Рочу Дэйглу дочь Индианну.