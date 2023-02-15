Красавицу из «Давай поженимся!» испугался даже жених: гляньте, что она с собой сотворила

Поклонники шоу «Давай поженимся!» видели немало, но блогеру Алексе Девил удалось их удивить. Внешность участницы программы оказалась настолько необычной, что ее испугался даже жених — коллекционер автомобилей по имени Людвиг.

Больше всего героя программы возмутили губы претендентки на его руку и сердце. Людвиг сразу заявил жительнице Магнитогорска, что попросту боится ее. К тому же он признался, что если выберет себе подобную возлюбленную, то друзья попросту его засмеют.

Между тем Девил хлестко ответила на нападки жениха тем, что он и сам «на любителя». Она не стала отрицать того, что является жертвой пластической хирургии, и отметила, что впервые увеличила губы в 15-летнем возрасте. Впрочем, подобные откровения ничуть не смягчили Людвига.

К слову, Алекса по-прежнему верна своему эпатажному образу. Судя по всему, избавляться от губ шокирующего размера она не намерена.