Красавицей уже не назовешь: новые фото «Кармелиты» шокируют

Юлия Зимина сегодня известна как телеведущая. Она работает в одном из утренних шоу на федеральном канале. Но 18 лет назад девушка смотрела с экранов в совсем другом образе. Юлия сыграла роль цыганки Кармелиты в одноименном сериале.

Фильм оказался долгоиграющим и включал целых 170 серий. Домохозяйки всей страны с трепетом следили за историей прекрасной Кармелиты и красавца Миро. Тогда актрисе было лишь немногим больше 20 лет. Сегодня Зиминой 42 года, и узнать в ней темпераментную цыганку уже сложно.

Актриса не любит бывать на публике и проводит все свободное время с дочерью Серафимой, которой исполнилось восемь лет. Последним проектом, в котором снималась актриса, был сериал «Некрасивая». С тех прошло уже два года, и Зимина сосредоточилась на телевизионной карьере.

Поклонники отмечают, что Юлия сильно изменилась за прошедшие годы. На новых фотографиях она выглядит уставшей и осунувшейся. От жгучей красотки, которой актриса была в «Кармелите», не осталось и следа.