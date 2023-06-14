Красавицей не назовешь: малышка со стаканчиком из шоу «Голос.Дети» выросла и разочаровала народ

Родилась юная вокалистка в далекой Якутии и любовь к искусству, можно сказать, передалась ей с молоком матери. Ведь та когда солировала в Государственном театре оперы и балета республики Саха. А вот отец был далек от какого-либо творчества, он зарабатывал деньги. Будучи еще совсем маленькой, Арина с семьей переехала в столицу и почти сразу же стала развиваться в творчестве.

Она обучалась музыке и в то же время выступала в тандеме с российскими знаменитостями. А после решила попробовать свои силы в популярном телешоу «Голос.Дети». Хоть Арина и не стала победительницей, в финал юная исполнительница все же вышла. И это положительно сказалось на ее дальнейшей музыкальной карьере. А останавливаться Арина явно не собирается.

Сейчас она по-прежнему посвящает себя музыке и при этом ведет популярный блог. Однако того милого ребенка из телепроекта в девушке больше не узнать. Она выросла и сильно изменилась, при этом далеко не в лучшую сторону. Это отмечают не только хейтеры юной звезды, но и некоторые ее подписчики. Да и поклонники творчества, которые следят за ней с самого начала, не могут не признать, что красавицы из звезды не получилось. Не украсило девушку и почти полное отсутствие бровей.