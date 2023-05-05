Красавицей не назовешь: как выглядит дочь Кравченко, которую травят из-за внешности
Актриса дала отпор недоброжелателям.
Мария Кравченко не стала скрывать свою единственную дочь Викторию от публики. Вот только актриса вряд ли ожидала получить столь жесткую реакцию поклонников на внешность ее любимой наследницы.
Интернет-пользователи набросились на кроху с травлей, отмечая, что та не унаследовала красоту своей звездной матери. Масла в огонь подлило то, что артистка призналась: малышка хочет стать моделью. Хейтеры заранее поставили крест на ее будущей карьере.
По мнению злопыхателей, маленькой Виктории придется немало постараться, чтобы покорить подиумы — якобы для этого у нее совсем нет данных. На подобные рассуждения Кравченко отреагировала остро. В своих социальных сетях она быстро поставила недоброжелателей на место всего одной публикацией.
«Вы с огнем не играйте! Унижать детей — это самое гиблое дело», — написала актриса, пригрозив интернет-пользователям, что карма непременно настигнет их за злой язык.