Красавицей не назовешь: как выглядит дочь Кравченко, которую травят из-за внешности

Мария Кравченко не стала скрывать свою единственную дочь Викторию от публики. Вот только актриса вряд ли ожидала получить столь жесткую реакцию поклонников на внешность ее любимой наследницы.

Интернет-пользователи набросились на кроху с травлей, отмечая, что та не унаследовала красоту своей звездной матери. Масла в огонь подлило то, что артистка призналась: малышка хочет стать моделью. Хейтеры заранее поставили крест на ее будущей карьере.

По мнению злопыхателей, маленькой Виктории придется немало постараться, чтобы покорить подиумы — якобы для этого у нее совсем нет данных. На подобные рассуждения Кравченко отреагировала остро. В своих социальных сетях она быстро поставила недоброжелателей на место всего одной публикацией.