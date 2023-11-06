Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Красавицей не назовешь: дочь звезды «Бандитского Петербурга» пугает людей с экранов

Красавицей не назовешь: дочь звезды «Бандитского Петербурга» пугает людей с экранов

6 ноября 2023 12:30
Красавицей не назовешь: дочь звезды «Бандитского Петербурга» пугает людей с экранов

Природа отдохнула.

У Евгения Сидихина три дочери, но самая известная из них старшая — Полина. Она пошла по стопам знаменитого отца и стала актрисой.

С профессией наследница артиста определилась еще в детстве. Впервые она появилась на экранах, когда училась в школе. Часто детей знаменитостей обвиняют в кумовстве — мол, добились успеха только за счет славы своих родителей. Но это не тот случай.

Драматический талант Полины не вызывает сомнений ни у режиссеров, ни у зрителей. И кажется, популярной она стала не благодаря, а вопреки. Для любой актрисы внешность имеет большое значение. Между тем красавицей дочь звезды «Бандитского Петербурга» не назвать. Своим видом Сидихина скорее пугает, чем восхищает.

«С отцом у нее общее — мешки под глазами», «Как ей с таким лицом еще роли дают?», «Страшна как моя жизнь», «Не повезло с генами. Похожа на папашу, и это не комплимент», — пишут в Сети.

Красавицей не назовешь: дочь звезды «Бандитского Петербурга» пугает людей с экранов
Фото: кадр из сериала «Бандитский Петербург» (2000-2007), кадр из сериала «Фантом» (2019)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше