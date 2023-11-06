Красавицей не назовешь: дочь звезды «Бандитского Петербурга» пугает людей с экранов

У Евгения Сидихина три дочери, но самая известная из них старшая — Полина. Она пошла по стопам знаменитого отца и стала актрисой.

С профессией наследница артиста определилась еще в детстве. Впервые она появилась на экранах, когда училась в школе. Часто детей знаменитостей обвиняют в кумовстве — мол, добились успеха только за счет славы своих родителей. Но это не тот случай.

Драматический талант Полины не вызывает сомнений ни у режиссеров, ни у зрителей. И кажется, популярной она стала не благодаря, а вопреки. Для любой актрисы внешность имеет большое значение. Между тем красавицей дочь звезды «Бандитского Петербурга» не назвать. Своим видом Сидихина скорее пугает, чем восхищает.