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Красавицей не назовешь: бабушку Ирины Безруковой сегодня бы освистали

10 июля 2023 07:00
Красавицей не назовешь: бабушку Ирины Безруковой сегодня бы освистали

Актриса поделилась редкими кадрами из семейного альбома.

Ирина Безрукова часто рассказывает в социальных сетях об истории своей семьи. Недавно она поделилась фотографиями своей бабушки, сделанными в ее молодые годы и в старости. Женщина рассказала, что трепетно хранит память о ней и с годами все больше ценит качества, которые раньше не замечала.

По словам Безруковой, ее бабушка всю свою жизнь посвятила заботе о близких: сначала дочери, а потом и двум внучкам. Женщина отдавала людям всю свою любовь, и именно это позволило ей выживать в самые тяжелые годы. Ирина рассказала, что рано потеряла мать, и бабушка работала уже на пенсии, трудилась обычной дворничихой, чтобы одевать и кормить внучек.

Фамильного сходства между Ириной Безруковой и ее бабушкой в молодости найти не получилось даже у самых внимательных подписчиков. Стройная Ирина совсем не похожа на круглолицую дородную девушку, запечатленную на фото. Сегодня ее бы точно не назвали красивой, в отличие от внучки.

Красавицей не назовешь: бабушку Ирины Безруковой сегодня бы освистали
Фото: Global Look Press, соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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