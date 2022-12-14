Красавице Дуне из «Станционного смотрителя» уже 68 лет: вот что с ней стало

Марианна Кушнерова покорила соотечественников ролью Дуни в фильме «Станционный смотритель». Зрители и коллеги высоко оценили игру тогда еще начинающей артистки и были уверены, что Марианна будет регулярно появляться на больших и малых экранах. Однако жизнь артистки сложилась совсем иначе.

Еще во время работы над «Смотрителем» между ней и режиссером проекта Сергеем Соловьевым завязался роман. Постановщик, который был на 10 лет старше возлюбленной, сделал ей предложение, и Марианна согласилась.

Семейная жизнь все больше затягивала артистку, а со временем супруги стали родителями — на свет появился их сын Дмитрий. В итоге Марианна полностью ушла из кино, но не бросила свое образование во ВГИКе и прошла дополнительно курсы режиссеров и сценаристов.

Сегодня Кушнерова занимается кинематографом, но уже как эксперт. Она работает в Музее кино в Москве и счастлива, что у нее есть возможность посмотреть изнутри, как проходит работа над самыми яркими проектами. При этом со своим мужем она развелась в 80-х и даже обращалась к врачам, чтобы справиться со стрессом. В итоге артистке удалось восстановиться, и она даже наладила общение с Соловьевым, с которым виделась до самой его смерти в 2021 году.