Красавице Батыршиной уже 43 года: только посмотрите, что с ней стало (фото)

В середине 1990-х имя Яны Батыршиной знали даже те, кто был далек от спорта. Гимнастка блестяще выступала на международных соревнованиях, завоевывая награды. Олимпиада 1996 года принесла Яне серебро: она ошиблась во время исполнения одного из элементов и уступила золото украинке. Гимнастка все равно гордилась результатом, но слова тренера Ирины Винер спустили ее с небес на землю. Та прямо заявила, что эта медаль — ее заслуга, а значит, радоваться спортсменке не стоит.

Отношения Батыршиной и тренера начали портиться задолго до этого события, но тогда гимнастка приняла окончательное решение. Через два года Яна заявила о завершении карьеры, что стало неожиданностью для Винер. О своем уходе из спорта девушка не пожалела, ведь с 2000 года она начала работать телеведущей. Батыршина счастлива в браке с продюсером Тимуром Вайнштейном, от которого родила троих детей.

Сейчас 43-летняя экс-спортсменка на фото в соцсетях выглядит даже младше реального возраста. Яна держит себя в форме и спустя 24 года после ухода из спорта, чем восхищает подписчиков.