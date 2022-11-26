Красавица жена прапорщика Шматко: внешний вид звезды сериала «Солдаты» вас удивит

Ольгу Юрасову многие зрители помнят по роли Маши, жены прапорщика Шматко в сериале «Солдаты». Однако дебютировала актриса в кино за несколько лет до этого.

Ее первые появления на экране были в картинах «Леди бомж» и «Саша+Маша». Помимо «Солдат», артистка засветилась в таких заметных проектах, как: «Джек-пот для Золушки», «Земский доктор» и «Пятницкий».

Сегодня Ольге Юрасовой 53 года.

С 2018 года актрису не видно в новых проектах, да и до этого в основном в ее фильмографии преобладали второстепенные роли и эпизоды. Юрасова скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз. Неизвестно, была ли артистка замужем и есть ли у нее дети.