Красавица-жена побоку: вот кого всю жизнь безответно любил Иосиф Кобзон

Она не пожалела, что не стала его женой.

Иосиф Кобзон прожил с красавицей-супругой Нелли вплоть до самой своей смерти. Но, оказывается, певец тайно любил совсем другую женщину.

В молодые годы Иосиф Давыдович хотел жениться на актрисе и приме Малого театра Алефтине Евдокимовой. Артистку можно увидеть в картинах «Чайковский», «Версия полковника Зорина», «Нежный возраст», «Курьер» и в других.

Кобзона можно понять, ведь в юности Евдокимова была настоящей красавицей: стать, изысканность, правильные черты лица. Впрочем, Нелли ничем не уступала Алефтине Николаевне по красоте. Но, какой бы ни была его супруга, Иосиф Давыдович до конца своих дней не мог забыть Евдокимову. Незадолго до его смерти артистка пригласила его на свой спектакль. Кобзон тогда уже плохо передвигался, но все-таки пришел и даже подарил бывшей возлюбленной огромный букет цветов. Певец сказал ей, что она сыграла великолепно. Это был их последний разговор.

Евдокимовой всегда льстило внимание Кобзона, но она не жалеет, что не стала его женой. Артист всегда славился своей любвеобильностью и неверностью, а Алефтине Николаевне не хотелось носить «рога». Об этом она рассказала журналистам портала «Экспресс газета».