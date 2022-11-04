Красавица-жена бросила ради старика: брак Этуша обернулся ножом в спину

Владимир Этуш познакомился с Нинель Мышковой в Щукинском училище. Сначала звезда советского экрана не замечал свою студентку, а после между ними начался роман. Этуш был уверен, что встретил любовь всей своей жизни, однако Мышкова разбила его сердце.

С первых этапов отношений пара начала жить в квартире молодой актрисы. Супруги часто принимали у себя гостей, а чаще всех у них бывал композитор Антонио Спадавеккиа, которому было уже 40 лет. Несмотря на огромную разницу в возрасте музыкант прекрасно ладил с Этушем и Мышковой и любил проводить время в их компании.

Молодой актер с теплотой относился к другу и даже не думал о ревности: он считал Антонио стариком по сравнению с собой и был уверен, что намного красивее. Однако композитор в это время закрутил роман с женой Этуша, о чем тот узнал от Мышковой. Однажды она пришла домой и заявила, что уходит к другому, так как ее чувства давно прошли.

Неожиданные новости стали ударом для артиста. Он молча собрал вещи и покинул дом Мышковой, а потом долгие годы таил на нее злость и обиду. Антонио он встретил только спустя четыре года и узнал, что артистка бросила и его. Как он позднее признавался, новость о разрушенном браке экс-избранницы, порадовала его и помогла окончательно смириться с произошедшим.