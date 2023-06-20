Красавица возненавидела располневшего мужа: по нему сходил с ума весь СССР

Джемма Осмоловская была одной из главных красавиц советского кино. Перед ее чарами не устоял любимец всех женщин СССР Леонид Харитонов, с которым она познакомилась на съемках картины «Улица полна неожиданностей». Ради Осмоловской артист даже бросил свою жену.

На тот момент Харитонов был, как сказали бы сегодня, суперзвездой кинематографа. Оглушительную популярность ему принесла картина «Солдат Иван Бровкин». Обаятельного актера обожала вся страна, а поклонницы мечтали о таком мужчине, как он. Однако в реальной жизни Леонид Владимирович не был идеалом.

Первая жена актера Светлана Харитонова страдала от его походов на сторону, но на развод не подавала. В конце концов этот брак прекратил сам артист. Он влюбился в роскошную Осмоловскую и оставил супругу.

Однако и этот союз быстро рухнул. Заполучив красавицу в свои сети, Харитонов расслабился и запустил себя. Актер поправился, и его перестали приглашать в кино. Осмоловскую все это категорически не устраивало, ведь она выходила замуж за кумира всего СССР. Актриса разочаровалась в супруге и подала на развод. А Харитонов так и не вернул себе былую славу. С годами он поправился и обрюзг еще сильнее.