Красавица в погонах: дочь Рыбина, которую мало кто видел, поражает внешностью

Не все знают, что у Виктора Рыбина есть не только сын Василий, которого ему родила Наталья Сенчукова, но и дочь. Марию артисту родила вторая жена — Елена Шведова. Из семьи музыкант ушел, когда его наследнице не исполнилось и пяти лет.

Солист группы «Дюна» не спешил официально разводиться со второй супругой и сделал это, когда узнал об интересном положении Сенчуковой. Создав новую семью, певец не забыл о дочери. Мария нашла общий язык с новой женой отца и со своим младшим братом.

У наследницы Рыбина были все шансы пойти по его стопам. Мария обладает отличным музыкальным слухом и виртуозно играет на баяне. Но выступлениям на сцене она предпочла службу в полиции. Начинала свою работу с отдела несовершеннолетних и к 30 годам дослужилась до звания капитана.

Мария избегает публичности, она вышла замуж и переехала в Крым. А те, кто видел фотографии женщины, отмечают, что она невероятно красива и форма ей к лицу.