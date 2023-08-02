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Красавица в погонах: дочь Рыбина, которую мало кто видел, поражает внешностью

2 августа 2023 18:45
Красавица в погонах: дочь Рыбина, которую мало кто видел, поражает внешностью

Артист может гордиться наследницей.

Не все знают, что у Виктора Рыбина есть не только сын Василий, которого ему родила Наталья Сенчукова, но и дочь. Марию артисту родила вторая жена — Елена Шведова. Из семьи музыкант ушел, когда его наследнице не исполнилось и пяти лет.

Солист группы «Дюна» не спешил официально разводиться со второй супругой и сделал это, когда узнал об интересном положении Сенчуковой. Создав новую семью, певец не забыл о дочери. Мария нашла общий язык с новой женой отца и со своим младшим братом.

У наследницы Рыбина были все шансы пойти по его стопам. Мария обладает отличным музыкальным слухом и виртуозно играет на баяне. Но выступлениям на сцене она предпочла службу в полиции. Начинала свою работу с отдела несовершеннолетних и к 30 годам дослужилась до звания капитана.

Мария избегает публичности, она вышла замуж и переехала в Крым. А те, кто видел фотографии женщины, отмечают, что она невероятно красива и форма ей к лицу.

Красавица в погонах: дочь Рыбина, которую мало кто видел, поражает внешностью
Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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