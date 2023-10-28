Красавица в монашеской мантии: эта актриса должна была раздеваться в «Бриллиантовой руке»

В творчестве Леонид Гайдай часто позволял себе довольно смелые выходки. Например, в фильм «Бриллиантовая рука» он вставил смелый эпизод с полуобнаженной актрисой. Светлана Светличная пыталась очаровать Юрия Никулина, раздеваясь перед ним в танце, а потом произносила известные слова:

«Не виноватая я!»

Для артистки такие откровенные кадры стали настоящим вызовом, но при этом превратили ее в объект восхищения всех мужчин СССР. А ведь Светличная могла и вовсе не появиться в картине, ведь раздеваться там должна была совсем другая звезда.

Гайдай надеялся, что этот образ воплотит прибалтийская актриса Эве Киви. В фильмах ей в основном доставались роли графинь и романтических возлюбленных: все благодаря ангельской и почти монашеской внешности. Именно это и стало камнем преткновения для съемок в «Бриллиантовой руке».

Как вспоминала позже Киви в одном из интервью, Гайдай прямо сказал ей о нехватке внутренней наглости. По всей видимости, это качество он как раз и нашел в Светличной.