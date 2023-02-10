Красавица, умница и принцесса: в иссохших старушках сестер леди Дианы не узнать (фото)

Принцесса Диана росла в большой семье, где кроме нее были еще две сестры и брат. Но всю свою жизни они оставались в тени леди Ди. Что стало с родными сестрами принцессы, которым предрекали большое будущее?

Первой в семье Спенсеров появилась Сара. Отец и мать возлагали на дочь большие надежды, желая сосватать принцу Чарльзу именно ее. Из всех девочек в их семействе она считалась самой красивой и наиболее подходящей партией для наследника престола. Между ней и Чарльзом завязался роман, но когда Сара призналась британской прессе в алкозависимости, то эти отношения быстро прекратились.

Старшая дочь Спенсеров долгие годы возглавляла Мемориальный фонд принцессы Дианы, а сегодня занимается благотворительностью.

Средняя сестра Синтия считалась самой умной дочерью из трех. В школе она была отличницей. В 21 она год сочеталась браком с аристократом Робертом Феллоузом и стала баронессой. Всю жизнь ее отношения с Дианой были прохладными, о чем позже Синтия жалела.

Сегодня она иногда появляется на светских мероприятиях вместе со старшей сестрой. Красавица и интеллектуалка превратились в неприметных иссохших старушек. По ним никак не скажешь, что они причастны к королевскому дому.