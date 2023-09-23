«Красавица-турчанка» обвела вокруг пальца: Ферит из «Зимородка» опозорился
Свидание пошло не по плану.
Турецкая мелодрама «Зимородок» вышла на экраны год назад, но уже обзавелась внушительной армией поклонников. Все они внимательно следят за тем, как типичный мажор Ферит становится другим рядом с серьезной Сейран. Но не меньший интерес у них вызывает личная жизнь актеров, которые играют любовь на экране.
В реальности актер Мерт Рамазан Демир совсем не похож на своего экранного героя. Молодой человек очень стеснительный и робкий, а особенно при общении с противоположным полом. В одном из интервью артист рассказал, как потерпел огромную неудачу на личном фронте.
Чтобы преодолеть страх перед общением с девушками, Демир решил познакомиться с одной из них в соцсетях.
Но после общения в Интернете парня ждало разочарование — на свидание явилась вовсе не та барышня, которую он видел на фото. Турчанка использовала чужие снимки, чтобы привлечь известного красавца.