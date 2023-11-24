Красавица сыграла уродину: советская Баба Яга без грима сводила мужчин с ума

В реальной жизни от актрисы нельзя было отвести взгляд.

Приступая к съемкам детских сказок, режиссеры всегда вставали перед сложной проблемой. Было очень тяжело убедить актеров взять на себя отрицательных персонажей. Особенно это касалось волшебных злодеек.

Далеко не все советские актрисы хотели появиться на экране в столь отталкивающем и даже уродливом образе. Однако это не относилось к Валентине Кособуцкой. Она зарекомендовала себя как исполнительница острохарактерных и даже гротескных ролей.

Именно эта звезда сыграла Бабу Ягу в фильме «Новогодние приключения Маши и Вити». Из-за грима узнать ее в задорной злодейке было практически невозможно, как и разглядеть эффектные природные данные. Ведь в реальной жизни актриса оказалась настоящей красавицей, сводившей с ума мужчин.

На своей внешности Кособуцкая не зацикливалась, решаясь на смелые эксперименты. Например, в фильме «Труффальдино из Бергамо» она даже перевоплотилась в мужчину — костюм своего брата по сюжету там носит Беатриче.