Красавице советского ТВ уже 84 года: вот что Шатилова пьет каждое утро

Анна Шатилова в молодости влюбила в себя не одного мужчину. Несмотря на возраст, диктор Центрального телевидения остается эффектной красоткой, которая к тому же до сих пор востребована в профессии.

Этой осенью знаменитость отметит свой 85-летний юбилей, но, глядя на нее, в это верится с трудом. Очарованию и бодрости народной артистки могут позавидовать даже молодые.

Главным секретом своего долголетия звезда считает любовь к жизни. Но кроме абстрактных понятий у Анны Николаевны есть в запасе кое-что еще. На протяжении многих лет она следует одному простому правилу.

Каждое утро радиоведущая начала выпивать стакан горячей воды. Этот простой прием подошел Шатиловой: он помог ей чувствовать себя лучше и оставаться в тонусе. Также диктор заметно сократила размер порций и употребляет в пищу много овощей и зелени.